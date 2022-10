RIVM vraagt alert te zijn op ebola, al is de kans erop klein

Gezondheidsinstituut RIVM vraagt de zorg om alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op ebola bij mensen die in Oeganda zijn geweest. In enkele regio’s daar die toeristen trekken is er een ebola-uitbraak. Ook de reizigers zelf moeten opletten, aldus het RIVM. De kans dat mensen de ziekte hebben opgelopen wordt vooralsnog klein geacht.

Op 20 september werd bekend dat er in Oeganda een ebola-uitbraak is. Inmiddels zijn zeker negentien mensen aan de ziekte overleden, maar waarschijnlijk meer.

Mensen raakten besmet in de districten Mubende, Kyegegwa, Kasanda, Kagadi en het bij toeristen geliefde Bunyangabu. “Iedereen die naar deze gebieden reist, wordt dringend aangeraden om geen bushmeat te eten, geen dieren aan te raken en contact met (mogelijke) patiënten of overleden personen te voorkomen”, zegt het RIVM.

De ziekte begint vaak met koorts, hoofdpijn en spierpijn, maar kan ook tot bloedingen in het lichaam leiden.