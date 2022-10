Rutte: ik hecht aan goede relaties met alle grote bedrijven

Premier Mark Rutte hecht eraan goede relaties te onderhouden met de top van alle grote bedrijven, “omdat ze voor Nederland van essentieel belang zijn”. De contacten die hij in dat kader had met Shell-baas Ben van Beurden, heeft de premier als “zeer plezierig ervaren”, zegt hij tegen de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de aardgaswinning in Groningen.

Van Beurden zei eerder op de dag dat hij Rutte “een paar keer per jaar” spreekt, soms ook in de persoonlijke sfeer. “Ik beschouw de minister-president als een vriend”, aldus de topman, die volgend jaar vertrekt bij Shell. Met de oud-ministers Henk Kamp en Eric Wiebes (Economische Zaken), die direct betrokken zijn bij het gaswinningsdossier, had Van Beurden naar eigen zeggen nauwelijks contact.

Rutte neemt het woord ‘vriend’ zelf niet in de mond, maar noemt Van Beurden “een hele fatsoenlijke man” en “zeer betrouwbaar”. De premier zegt goede relaties na te streven met de topmensen van alle grote bedrijven. “Of dat nou Peter Wennink is van ASML, de baas van Unilever of Shell of andere bedrijven.” Daar horen volgens Rutte “regelmatige contacten” bij, zowel formeel als informeel.