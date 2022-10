Rutte: kabinet had effect einde gaswinning beter moeten uitleggen

Zijn vorige kabinet had volgens premier Mark Rutte duidelijker moeten maken wat de consequenties zouden zijn van het besluit om de gaskraan dicht te draaien. Eind maart 2018 kondigt dat kabinet onverwacht aan dat de gaswinning naar nul gaat. Maar in de brief die hierover aan de Tweede Kamer is gestuurd, staat niet expliciet vermeld dat het kabinet verwacht dat hierdoor minder huizen in het aardbevingsgebied versterkt hoeven te worden.

Achteraf denkt Rutte dat het kabinet had moeten zeggen dat “de kans groot is dat dit absoluut effect gaat hebben op die versterking”. De premier blikte terug op het moment tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken) pauzeerde de versterkingsoperatie na het besluit de gaskraan dicht te draaien, tot grote verontwaardiging van de regio.

Tijdens een eerder verhoor van de enquêtecommissie zei commissaris van de Koning René Paas dat de “euforie” van het besluit te stoppen met de gaswinning “één dag duurde”.

De commissie bevroeg al meer (oud-)politici over de rol die een kleinere (en dus minder dure) versterkingsoperatie speelde bij het besluit te stoppen met de gaswinning. Volgens Rutte was het besparen op de versterking slechts een “bijvangst” van het zogenoemde nulbesluit.