Rutte maakt excuses voor impact Groningse gaswinning op kinderen

Premier Mark Rutte bood de afgelopen jaren meerdere keren excuses aan voor de steken die de overheid heeft laten vallen rond de gaswinning in Groningen. Tijdens zijn verhoor in het kader van de parlementaire enquête over het gasdossier zegt hij daar nog één aspect aan te willen toevoegen: “de enorme psychische impact, op iedereen, maar ook op kinderen”.

Rutte sprak in juni in Groningen met de makers van de film Barst?!, waarin jongeren vertellen hoe het is om op te groeien in het aardbevingsgebied. Hoewel het “eigenlijk een vrolijke film” lijkt, maakte dat gesprek veel indruk op de premier. “Het is gewoon echt verschrikkelijk wat je dan hoort, hoe dus jonge mensen in Nederland in angst opgroeien.”

Voor die psychische gevolgen heeft het kabinet volgens Rutte “te laat en te weinig” aandacht gehad. Eerdere keren dat de minister-president door het stof ging, was dat omdat veiligheid te lang geen rol speelde in de discussie rond de gaswinning, en omdat de afhandeling van schade en versterking lang is onderschat en veel te stroperig verloopt.