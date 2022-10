Shell-baas Van Beurden vindt arbitragezaak ‘onfortuinlijk’

Dat de staat en Shell niet zonder een onafhankelijke derde partij tot een overeenkomst komen over de kosten voor versterking van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen, is “onfortuinlijk”. Dat heeft Shell-baas Ben van Beurden gezegd in een verhoor door de parlementaire enquĂȘtecommissie die het Groningse gasdossier onderzoekt.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zei woensdag “razend” te zijn over de keuze van de NAM (dochterbedrijf van Shell en ExxonMobil) om over te gaan op arbitrage om het conflict te beslechten. Die opmerking noemde Van Beurden “opvallend, want we hebben uiteindelijk toch wel heel lang erop aangedrongen om aan tafel te zitten”. Volgens de NAM was het nodig om voor arbitrage te kiezen, omdat het bedrijf duidelijkere rekeningen moet hebben van de staat. Anders keurt de notaris het jaarverslag niet goed.

Maar ongelukkig is het wel: “Ik had het ook liever anders gehad”, aldus Van Beurden.