Van Beurden: Groningenveld was een kroonjuweel voor Shell

Het gasveld in Groningen was “een kroonjuweel” voor Shell, zegt topman Ben van Beurden tegen de parlementaire enquĂȘtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning. Het was “een belangrijke bron van inkomsten” van het olie- en gasconcern, maar speelde ook een grote rol op het gebied van bijvoorbeeld innovatie.

Van Beurden noemt het Groningenveld “een iconisch veld”, alleen al omdat het toen het ontdekt werd tot de grootste ter wereld behoorde. De manier waarop het gaswinningsbedrijf NAM het veld exploiteerde was volgens de topman “heel innovatief” en “toonaangevend voor de hele Shell-familie”, aldus de topman. De NAM is voor de helft eigendom van Shell.

Toen Van Beurden begin 2014 aantrad als hoogste baas, was hij naar eigen zeggen goed op de hoogte over de gaswinning en de aardbevingsproblematiek die daar het gevolg van was. Hij vond het toen evenwel “een ongrijpbare problematiek”.