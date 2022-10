Van der Burg: geweld geen patroon op asiellocatie overlastgevers

Staatssecretaris Eric van der Burg gelooft niet dat er “sprake zou zijn van een patroon” van te veel en te zwaar geweld in de opvang voor overlastgevende asielzoekers. De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft daar na signalen onderzoek naar gedaan en een kritische brief over geschreven. De staatssecretaris zegt dat zich weleens incidenten voordoen, maar dat het gaat om uitzonderlijke situaties die vervolgens ook onderzocht worden. Hij is het ook niet eens met de kritiek dat de bewoners te weinig toegang hebben tot een advocaat.

In de zogenoemde handhaving en toezichtlocatie (htl) in Hoogeveen is plek voor vijftig mensen die in de reguliere asielopvang problemen hebben veroorzaakt. Volgens Van der Burg moet daar wel rekening mee gehouden worden bij de beoordeling of er te veel geweld is gebruikt. “De doelgroep in kwestie bestaat uit asielzoekers waarbij lichtere maatregelen niet voldoende zijn gebleken en begrenzing van het negatieve gedrag benodigd is.” Wel erkent hij dat de inzet van disproportionele dwang en geweld “nooit gerechtvaardigd” is.

De inspectie was ook zeer kritisch op het dagprogramma dat de bewoners van de htl moeten volgen en op de mate waarin de medewerkers zijn toegerust om met zaken als psychische problemen en verslaving om te gaan. Dat laatste is in ieder geval niet het geval, erkent de staatssecretaris.

Dat de bewoners te weinig toegang hebben tot een advocaat is volgens Van der Burg niet waar omdat er juist van alles voor het contact met advocaten is geregeld. Of er inderdaad te weinig toegang is tot medische zorg, laat hij nog even in het midden omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daar nu onderzoek naar doet. “Ik kijk met interesse uit naar hun bevindingen en aanbevelingen op dit vlak.”

Van der Burg zegt dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) samen met de Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen (DJI) werkt aan duidelijkere instructies voor de medewerkers op de locatie in Hoogeveen. Ook komen er misschien extra cursussen voor de medewerkers en wordt nog eens gekeken of het gebruik van handboeien op de locatie wel goed gaat. Omdat Van der Burg “de geuite zorgen” van de inspectie “heel serieus” zegt te nemen, komt er een wekelijks open spreekuur van VluchtelingenWerk.

VluchtelingenWerk Nederland liet weten niet in de gelegenheid te zijn om te reageren op het nieuws.