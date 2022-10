Verlies Ajax tegen Napoli trekt ruim miljoen kijkers

De nederlaag van Ajax tegen Napoli is woensdagavond op televisie gezien door ruim 1,2 miljoen mensen. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het is daarmee het op één na best bekeken programma van de avond. Het best bekeken programma was, zoals bijna elke avond, het NOS Journaal van 20.00 uur (ruim 1,4 miljoen mensen).

Eerder verloor Ajax in de Champions League met 1-6 van Napoli. Ook woensdag bleken de Amsterdammers niet opgewassen tegen hun groepsgenoot, het werd 4-2 in het Stadio Diego Armando Maradona in Napels. Het aantal kijkers lag iets lager dan bij de vorige wedstrijd, die door 1,5 miljoen fans werd gezien.

Het gesprek met Spoorloos-presentator Derk Bolt bij Khalid & Sophie staat nog nét in de top 20 van best bekeken programma’s. Spoorloos ligt onder vuur na onthullingen van misdaadjournalist Kees van der Spek dat een ‘fixer’ in Colombia fouten heeft gemaakt. Ruim 542.000 mensen stemden af op het gesprek met Bolt, waarin hij zei dat er altijd fouten mogelijk zijn bij mensenwerk. Bolt zei eerder in NRC dat hij niet op de zaak wilde reageren.