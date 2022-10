Willem-Alexander nodigt Rotterdam uit ‘heel creatief’ te zijn

Willem-Alexander denkt dat Rotterdam “een waanzinnig mooi koningsdagprogramma” kan maken. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte maandag bekend dat de koning zijn verjaardag volgend jaar viert in Rotterdam. De stad heeft 4 miljoen euro uitgetrokken voor de festiviteiten.

“Ik ben heel dankbaar dat het gemeentebestuur mij uitgenodigd heeft om 10 in 010 te vieren”, zei Willem-Alexander, die volgend jaar tien jaar op de troon zit, na afloop van het staatsbezoek aan Zweden. Volgens de koning is Koningsdag een “hele mooie manier om Rotterdam, 010, in het zonnetje te zetten.”

Over de invulling van zijn 56e verjaardag liet Willem-Alexander nog niet veel los. “Ik nodig de mensen uit heel creatief te zijn om te laten zien waar Rotterdam voor staat. Als een multiculturele stad waar ontzettend veel dynamiek is. Wat echt een havenstad is, maar ook al die culturen samenbrengt.”

Een kleine hint gaf de koning wel. “Ik ken het schema van het voetbal niet, maar misschien dat er rond die tijd iets speelt”, antwoordde Willem-Alexander grappend op de vraag waar hij per se bij wil zijn.