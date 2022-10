Aantal nieuwe coronagevallen stijgt nog maar heel langzaam

Het aantal nieuwe positieve coronatests loopt nog wel iets op, maar het gaat veel langzamer dan in de vorige weken. Een verklaring daarvoor geeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet.

Het instituut registreerde in de afgelopen zeven dagen 23.113 bevestigde coronabesmettingen. Vergeleken met de week ervoor is dat een toename van 4,6 procent, en dat is de langzaamste stijging sinds 19 september. Tot vorige week steeg het aantal nieuwe gevallen nog met meer dan 40 procent per week. Daarom concludeerde het RIVM dat de najaarsgolf is begonnen. Het alarmniveau, de zogeheten thermometer, ging een stapje omhoog.

Zelftests thuis worden niet meegerekend, dus het werkelijke aantal besmettingen kan hoger zijn.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend kwamen 3648 besmettingen aan het licht. Dat is een fractie minder dan vorige week vrijdag. Amsterdam telde in de afgelopen dag de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 143 inwoners te horen dat het coronavirus bij hen is aangetroffen. Daarna volgen Rotterdam (121), Eindhoven (85), Tilburg (79), Den Haag (76), en Utrecht (58). In elf gemeenten testte niemand positief.

Ook het aantal meldingen van sterfgevallen is iets gedaald. Het RIVM kreeg in de afgelopen week bericht dat 29 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden, tegen meer dan veertig sterfgevallen in de week ervoor. Het is niet verplicht om te registreren dat een coronapatiƫnt is overleden, dus een stijging of daling hoeft op zich niet te betekenen dat het aantal doden daadwerkelijk oploopt of afneemt.