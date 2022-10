Bisdom Breda moet fors inkrimpen en ontslaat 16 mensen

Het bisdom Breda moet fors inkrimpen, omdat het aantal kerken en het aantal kerkgangers in het bisdom snel terugloopt. Het bisdom moet daarom zestien medewerkers ontslaan. Negen mensen vertrokken al in juli van dit jaar en deze maand volgen er nog eens zeven, schrijft het bisdom op de eigen website. Met de zestien medewerkers is een regeling getroffen.

Bij het bisdom blijven nog ongeveer twintig medewerkers over. Die zijn gehuisvest in een monumentaal pand in Breda. Het bisdom onderzoekt op dit moment de huisvesting van het bisdomkantoor aan de Veemarktstraat. Het pand is erg groot voor twintig medewerkers.

Het bisdom heeft de werkwijze en de taken aangepast aan veel minder personeel en de terugloop in de kerk. Het hoofddoel wordt het begeleiden van parochies in het op moderne wijze binden van mensen aan de katholieke kerk. Het bisdom zal minder tijd gaan besteden aan beheerszaken. Het aparte Sint Franciscuscentrum voor de vorming van parochies houdt op te bestaan. Het bisdom voorziet een verdere krimp van kerkplekken. De reorganisatie en de bezuinigingen zijn nodig voor een toekomstbestendig bisdom.