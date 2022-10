Coördinator tegen Racisme: vertoon geen film met zwarte piet meer

Nederlandse films en series waarin geschminkte zwarte pieten voorkomen zouden niet meer vertoond moeten worden. Die oproep doet de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme aan regisseurs en producenten die in het verleden zulke producties hebben gemaakt. Coördinator Rabin Baldewsingh hoopt dat meer makers het voorbeeld volgen van producent Burny Bos. Die meldde woensdag dat zijn film Het Paard van Sinterklaas om die reden niet meer mag worden uitgezonden of vertoond.

“Het is heel goed als andere filmmakers en kunstenaars tot nieuwe inzichten komen over elementen in hun werk die door mensen in de samenleving als racistisch worden ervaren”, aldus Baldewsingh. “Ik snap dat het een kwestie is van ‘kill your darlings’. Maar ik vind het heel knap en krachtig als mensen als Burny Bos zeggen: het gaat niet alleen om mij. Het gaat hier ook om wat andere mensen in deze samenleving voelen en denken.”

Baldewsingh vindt dat Het Paard van Sinterklaas uit 2005 een prachtige film is. “Net zoals Sinterklaas een geweldig kinderfeest is”, voegt de Nationaal Coördinator daaraan toe. “Maar als een film of een feest elementen bevat die racistisch van aard zijn, zoals zwarte piet, dan kan niet iedereen in Nederland ervan genieten. Dan straalt zo’n film of feest naar sommige kinderen uit: jij hoort er niet bij. Dat moeten we niet willen in deze inclusieve samenleving. Dan is het beter om iets aan te passen.”

Het Paard van Sinterklaas gaat over het Chinese meisje Winky Wong dat met haar ouders naar Nederland emigreert. Zij probeert onder meer te begrijpen wie Sinterklaas is, maar dat blijkt niet mee te vallen. De film trok in de Nederlandse bioscopen een half miljoen bezoekers, sleepte diverse internationale prijzen in de wacht en werd onder meer verkocht aan China.

“Het is heel jammer dat we toentertijd zwarte pieten in de film hebben gestopt”, vindt Burny Bos nu. “Daar hebben we niet goed over nagedacht. Ik snap nu waarom veel Nederlanders bezwaar maken tegen Zwarte Piet.” De NPO vertoont de film al niet meer sinds 2019, toen het officieel NPO-beleid werd om geen programma’s meer te maken of uit te zenden met zwart geschminkte pieten. Ook RTL voert sinds 2016 al dit beleid.