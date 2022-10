De Mos: ik kijk uit naar vrijspraak en de vele sorry’s

De Haagse oud-wethouder Richard de Mos, die wordt verdacht van ambtelijke corruptie, heeft opnieuw gezegd dat hij vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Dat deed hij vrijdag bij een voorbereidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. De zaak wordt in januari inhoudelijk behandeld, ruim drie jaar na de inval van rechercheurs in het stadhuis en bij hem thuis.

“Ik kijk uit naar de behandeling in januari, naar de vrijspraak en de vele sorry’s die mij ten deel zullen vallen. Ik heb vertrouwen in dit hellepad dat ik ga bewandelen”, zei De Mos. Hij zegt dat het Openbaar Ministerie hem aanklaagt “zonder een splinter aan bewijs”. De politicus spreekt van een politiek proces en zegt dat het OM met twee maten meet. “Wat landelijke partijen doen is precies wat het OM mij verwijt, met het verschil dat hun donaties groter en structureel zijn.”

Het OM verdenkt De Mos ervan dat hij ondernemers heeft geholpen in ruil voor donaties. Op die manier zouden de eigenaren van een zalencentrum een nachtvergunning hebben gekregen. Ook wordt hij verdacht van meineed. Als raadslid en daarna als wethouder beloofde hij bij zijn installatie dat hij nooit geschenken zou aannemen om daar iets voor terug te doen, en het OM zegt dat hij die belofte heeft geschonden. Omdat er ook anderen bij de vermeende corruptie betrokken waren, wordt De Mos daarnaast verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Volgens de officier van justitie komt de zaak nu pas voor de rechter omdat het complex is. “Omkoping is geen incident met één dader en één slachtoffer. Je hebt omkoper en omgekochte, mensen die elkaar nodig hebben, en de samenleving is altijd het slachtoffer. Het staat haaks op de kern van een gezonde democratie.”

Een andere verdachte is De Mos’ partijgenoot Rachid Guernaoui, die ook wethouder was. Hij zei tegen de rechtbank: “Ik had nooit gedacht dat ik blij zou zijn om voor de rechter te verschijnen. Na drie jaar gijzeling door het OM ben ik blij dat er vandaag eindelijk onafhankelijke rechters naar deze zogenaamde zaak kijken.” Guernaoui voegde eraan toe: “Het duurt maanden voordat je überhaupt weet waarom ze je verdenken. Vergunningen. Alsof je tegen een tennisser zegt: je staat buitenspel. Ik ga niet over vergunningen!”

De rechtbank keek vrijdag ook naar de zaak van twee ondernemers die De Mos zouden hebben omgekocht. Ook zij zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan.

Op maandag is er een regiezitting voor vier andere verdachten. De rechtbank wil de zaak vanaf 23 januari inhoudelijk behandelen. Daarvoor zijn twaalf dagen uitgetrokken.