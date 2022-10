Deze tips zorgen voor een kostenbesparende verbouwing

De stijgende rente, hoge woningprijzen en inflatie zorgen ervoor dat veel mensen kiezen voor een verbouwing in plaats van de aankoop van een nieuwe of andere woning. In totaal steeg in 2021 het aantal aanvragen voor een verbouwhypotheek met 128 procent. Ook door toedoen van corona ligt de getal veel hoger dan normaal.

Verbouwen is meer in trek, maar het vinden van personeel of vaklieden is een crime, waardoor het soms tot wel maanden kan duren voordat iemand de klus kan klaren. Hierdoor kunnen vaklieden financieel vragen wat ze willen, maar met deze tips houd jij je verbouwing lager in de kosten.

Reële begroting belangrijk

Dat een huis verbouwen flink in de papier kan lopen, is inmiddels wel duidelijk. Maar hoeveel het in de papieren gaat lopen, heb je volledig zelf in de hand. Want desondanks veel mensen een begroting maken, gaan ze daar vaak alsnog overheen. Maak dus een reële begroting en houd rekening met eventuele tegenslagen. Reserveer dus altijd een extra financieel potje om dit soort tegenslagen op te kunnen vangen. Maar goed, eerst de basis: een begroting. Veel mensen onderschatten het effect van een begroting. maar een goede begroting, is het halve werk. Het zorgt ervoor dat je van te voren goed inzichtelijk krijgt wat je waarvoor wil uitgeven, geeft overzicht en biedt de mogelijkheid om rationelere keuzes te maken. Kies en snijd soms bewust in je financiën, dat bespaard echt geld!

Energiekosten laag houden

De energieprijzen zijn momenteel niet om vrolijk van te worden. Desondanks kun jij jezelf wapenen tegen te hoge energieprijzen. Denk bijvoorbeeld aan het beter isoleren van je huis. Woon je in een nieuwbouwhuis? Dan ga je waarschijnlijk niet verbouwen en heb je al het beste energielabel, maar de meeste huizen scoren niet al te best op de tabel met deze labels. Heb jij er eigenlijk ooit over nagedacht om vloer- of spouwmuurisolatie te nemen? Een dergelijke maatregel kan wel degelijk verschil uitmaken en houdt de warmte beter in huis. De investering mag wat kosten, maar uiteindelijk zal deze zichzelf op termijn terugverdienen. Je hebt misschien dus tijdelijk een schaftwagen voor de deur, maar de investering gaat vanzelf voor een glimlach zorgen.

Interessante subsidieregelingen

Wie verbouwt, hoeft echt niet altijd zelf alle kosten op te hoesten. Zoals gezegd zijn er de zogenaamde verbouwhypotheken die jou op weg welpen om een verbouwing te realiseren. Maar naast een verbouwhypotheek heb je ook diverse interessante subsidieregelingen om jouw verbouwing vorm te geven. Laat jij je huis isoleren? Dan kun je daar subsidie op aanvragen. Met de huidige energieprijzen is dat zeker geen oninteressante optie. Let op: voer je verschillende isolerende maatregelen uit? Dan krijg je ook meer subsidie. Bekijk dus goed welk voordeel eruit te halen valt. Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om recht te hebben op zo’n subsidie. Is dit niet het geval? Dan heb je ook een energiespaarlening. Hier geldt: ben je eigenaar van een huis maar heb je onvoldoende geld om je huis te laten isoleren, dan kun je in aanmerking komen voor een lening. Zo isoleer jij dus je huis met helpende middelen en houd je invloed op je financiën.