Extra maatregelen wegens overlast op Utrecht Centraal blijven

De extra maatregelen die sinds eind september zijn genomen om de overlast op Utrecht Centraal aan te pakken, blijven voorlopig van kracht. Burgemeester Sharon Dijksma heeft dat vrijdag in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Sinds eind september treedt de politie in en rond het station strenger op en is er extra handhaving. De driehoek (politie, gemeente en Openbaar Ministerie) besloot daartoe na een aantal steekpartijen en zware mishandelingen.

Donderdag zijn twintig overlastgevende personen, voornamelijk mannen, aangehouden voor onder andere winkeldiefstal en openbare dronkenschap. Tien van hen hebben een verblijfsontzegging opgelegd gekregen. Zij mogen zich 24 uur lang niet vertonen rondom het station. De groep zou bestaan uit asielzoekers uit veilige landen, arbeidsmigranten uit Oost-Europa, jongeren en mensen met een alcohol- en drugsverslaving.

Volgens de burgemeester zijn nog niet alle overlastgevers weg, maar zijn er sinds er maatregelen zijn genomen geen ernstige incidenten meer geweest. “Ondernemers, beveiligers en passanten stellen de extra inzet van politie en gemeente op prijs”, zegt Dijksma. De burgemeester denkt dat de overlast weer zal toenemen als de veiligheidsmaatregelen worden afgebouwd. Daarom blijven ze voorlopig gelden.

Daarnaast blijft de gemeente in gesprek met het Rijk om overlastgevers uit veilige landen aan te pakken. “Deze groep is immers zeer mobiel en veroorzaakt op verschillende plekken in het land hardnekkige overlast.” Gekeken wordt of het mogelijk is om deze groep vrijwillig of gedwongen te laten vertrekken uit Nederland. “We onderzoeken welke ondersteuning hiervoor nodig is en welke partijen daar een bijdrage aan kunnen leveren”, aldus Dijksma.