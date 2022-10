Haagse oud-wethouder Richard de Mos voor de rechter

Politicus Richard de Mos moet zich vanaf vrijdag verantwoorden voor de rechtbank in Rotterdam. De oprichter en leider van de grootste partij in de gemeenteraad van Den Haag wordt samen met anderen verdacht van ambtelijke corruptie. De Mos zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

Ook partijgenoot en ex-wethouder Rachid Guernaoui is verdachte in de zaak. Ze zouden bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties. Naar verluidt gaat het om ruim een ton aan verdachte donaties.

In oktober 2019 doorzochten rechercheurs de woningen en werkkamers van De Mos en Guernaoui. Zij stapten daarna op als wethouder. Hun partij, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, werd uit de Haagse coalitie gezet.

Op vrijdag is een regiezitting in de zaak van onder anderen De Mos en Guernaoui, dan wordt bekeken wat er bijvoorbeeld nog nodig is qua onderzoek. Maandag staan vier medeverdachten terecht, onder wie Edwin Jansen, oud-manager van zangeres Anouk en voormalig Idols-jurylid. Een andere verdachte op maandag is Nino Davituliani, die voor De Mos in de gemeenteraad heeft gezeten. Dan staat ook haar zwager Atilla Akyol terecht. Hij heeft een zalencentrum in Den Haag, is geldschieter van De Mos en kreeg in 2019 een gewraakte vergunning om ’s nachts open te blijven.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat begin volgend jaar gepland.