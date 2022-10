Heijnen: nog geen reden om trein te mijden vanwege risico corona

Er is nog geen aanleiding voor passagiers om minder met de trein te gaan vanwege het risico op een coronabesmetting, zegt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur). Wel is de sector erop voorbereid, mocht het nodig zijn. Vrijdag wordt over die plannen verder gesproken in de ministerraad, aldus Heijnen.

De najaarsgolf van corona is inmiddels begonnen. In een maand tijd is het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen opgelopen van ruim 400 naar meer dan 1100. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zei donderdag dat ongeveer een op de vijfentwintig á dertig Nederlanders besmet is met het coronavirus. Desondanks zijn extra maatregelen volgens hem nog niet nodig. Wel kondigde hij aan dat iedereen boven de 12 jaar in de komende weken een afspraak kan maken voor een herhaalprik.

Niet alleen loopt het aantal coronabesmettingen op, ook staan reizigers dichter op elkaar omdat de treinen korter zijn dan gebruikelijk. Dat komt omdat de NS onder meer kampt met personeelstekorten. Heijnen ervoer dit zelf, toen zij vrijdagochtend met de trein van Den Haag naar Gouda heen en weer reisde om met personeel van de NS en reizigers te spreken. “Vooral de intercity op de terugweg was flink druk.”

Ze benadrukt dat de NS hard aan de slag moet om de opstapelende problemen op te lossen. Voor het einde van het jaar vindt er een evaluatie plaats. Als blijkt dat de NS onvoldoende scoort, dan kan het bedrijf boetes krijgen.

Niet alleen heeft de organisatie last van personeelstekorten, ook zou het toezicht op de veiligheid op het spoor onvoldoende zijn. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft bij de NS aangegeven dat het veiligheidsmeldingen beter moet opvolgen. Eerder was er grote onvrede onder het treinpersoneel over de arbeidsvoorwaarden, wat tot meerdere treinstakingen door het hele land leidde.

Volgende week komt de NS naar alle waarschijnlijkheid naar de Tweede Kamer om uitleg te geven over de gang van zaken. Heijnen moedigt dit aan: “De Kamer is zeer betrokken en ik waardeer het dat de NS komt.”

De NS maakte maandag bekend dat oud-minister Wouter Koolmees de nieuwe topman wordt. Hij volgt Marjan Rintel op, die naar de KLM is vertrokken. De vakbonden zien in Koolmees een “verbinder”. Heijnen en minister Sigrid Kaag (Financiën) zeiden erop te vertrouwen dat Koolmees de “uitdagingen” bij de NS aankan.