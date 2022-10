Herfstvakantie voor scholieren in noorden, drukte op weg verwacht

Voor de scholieren in het noorden van het land begint vrijdag de herfstvakantie. De scholen zijn tot en met zondag 23 oktober gesloten.

Vanwege de vakantie wordt vrijdagmiddag grote drukte verwacht op de weg. Volgens de ANWB moeten automobilisten rekening houden met een “stevige” avondspits, die vroeg begint. Door het verwachte regenachtige weer zullen de files waarschijnlijk nog wat langer zijn dan anders bij een vakantie-uittocht, aldus de ANWB. De meeste vertraging verwacht de ANWB op de A2 en de A27 van Utrecht naar het zuiden en de A1 en de A12 richting het oosten.

Ook op Schiphol zal het naar verwachting druk zijn met lange rijen op de luchthaven.

Onder regio noord vallen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland, vrijwel heel Flevoland, het Gelderse Hattem en het Utrechtse Eemnes. Voor de andere twee regio’s, midden en zuid, begint de herfstvakantie op 21 oktober.

In de herfstvakantie is met name een uitje in eigen land populair, ziet de ANWB, maar de verwachting is dat er ook Nederlanders naar Frankrijk gaan, waar er door stakingen nu brandstoftekorten zijn bij tankstations. De afgelopen dagen zijn er zeker 350 meldingen binnengekomen bij de ANWB van Nederlanders die in het land zijn gestrand. De ANWB raadt reizigers die naar Frankrijk gaan aan de tank bij de grens in Belgiƫ of Luxemburg nog eens vol te gooien om nare verrassingen te voorkomen.