Jumbo haalt Ferrero-chocolade uit de schappen om salmonella

Supermarktketen Jumbo roept een Kinder-product van Ferrero terug. Het gaat om Schokobons die in april van dit jaar al werden teruggehaald omdat de chocolaatjes salmonella-infecties kunnen veroorzaken. Het product heeft als uiterste houdbaarheidsdatum 5 oktober 2022 maar is “helaas alsnog uitgeleverd aan een beperkt aantal winkels”.

Jumbo vraagt klanten om de Ferrero Kinder Schokobons met deze houdbaarheidsdatum of een eerdere houdbaarheidsdatum niet te consumeren en terug te brengen naar één van haar winkels.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseerde consumenten in april van dit jaar om geen enkel Kinder-chocolaatje uit een Belgische Ferrero-fabriek te eten. Als gevolg van de Salmonella-uitbraak werden eerder dit jaar honderden infecties in verschillende Europese landen gemeld. Meer dan 40 procent van de zieken werd vanwege de besmetting opgenomen in het ziekenhuis.