Kabinet belooft: bedrijfsterreinen zullen niet kleiner worden

In Nederland is het dringen om de ruimte voor bijvoorbeeld natuur en wonen, maar dat mag er niet toe leiden dat bedrijfsterreinen inkrimpen, vindt het kabinet. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) presenteert vrijdag een plan om ervoor te zorgen dat het oppervlak waar bedrijven zich kunnen vestigen niet kleiner wordt. Samen met onder meer provincies en gemeenten wil ze ervoor zorgen dat de schaarse ruimte zo efficiƫnt mogelijk wordt gebruikt.

Van het Nederlandse grondoppervlak is 2,6 procent bezet door bedrijven, de landbouw uitgezonderd. Deze grond is goed voor 40 procent van de economie. Vanwege dit grote economische belang wil Adriaansens dat dit oppervlak in ieder geval niet inkrimpt en het liefst nog groeit.

“Door ruimtegebrek komen niet alleen toekomstige banen en inkomsten in gevaar, maar ook onze gezamenlijke opgave om te verduurzamen en zo de klimaatdoelen te halen”, schrijft de minister. Tot 2030 hebben de bedrijven nog 7000 hectare extra nodig en daar wil de bewindsvrouw “rekening mee houden”.

Locaties voor het midden- en kleinbedrijf moeten volgens de minister vooral goed bereikbaar blijven voor het personeel, dat vaak in dezelfde stad woont. Als bedrijven te ver weg staan, wordt het moeilijk personeel te vinden of zijn werknemers te veel geld kwijt aan reizen. Veel van deze bedrijfsterreinen staan volgens Adriaansens onder druk, bijvoorbeeld omdat er ook woningen kunnen worden gebouwd.

Het kabinet wil ook meer landelijke controle uitoefenen op de locatie van grote vestigingen, zoals distributiecentra. Adriaansens wil er bijvoorbeeld op letten dat bedrijven minder afhankelijk worden van grondstoffen en producten van buiten de Europese Unie. Ze vindt het ook belangrijk dat ondernemingen genoeg ruimte blijven houden op campussen en grote industrieterreinen zoals in Rotterdam en Chemelot in Zuid-Limburg.