Kabinet wil vanaf 2025 luchtruim opnieuw gaan indelen

Het is de bedoeling dat vanaf 2025 het luchtruim opnieuw wordt ingericht, meldt minister Mark Harbers (Infrastructuur). Deze vrijdag stemde het kabinet in met plannen hoe het opnieuw indelen moet gaan verlopen. Afgesproken is dat geluidshinder en de uitstoot van CO2 en stikstof worden beperkt door onder meer kortere aanvliegroutes.

Tot 2025 worden deze plannen verder uitgewerkt, zodat ze vanaf dat jaar worden uitgevoerd. Door onder meer het militaire oefengebied in het zuidoosten op te heffen, kunnen vliegtuigen directer aanvliegen op Schiphol en andere vliegvelden. Ook hoeven ze pas later te beginnen met dalen, waardoor geluidsoverlast beperkt wordt. Het betekent wel dat de oefenruimte van de Luchtmacht in het noorden van het land en boven de Noordzee wat groter wordt.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om volgend jaar al te beginnen met de herziening van het luchtruim. Er is vertraging door onder meer de demissionaire periode van het kabinet waarin besluitvorming niet kon plaatsvinden, laat een woordvoerster van het ministerie weten. Het was altijd al een stapsgewijs proces met een doorlooptijd tot na 2030, voegt ze eraan toe. De herziening kost veel tijd omdat het ingewikkeld en grensoverschrijdend is en omdat er met veel partijen afspraken moeten worden gemaakt.

De afspraken die vrijdag zijn vastgelegd moeten “de komende tijd” worden uitgewerkt, samen met de luchtvaartsector, provincies, gemeenten en natuur- en bewonersorganisaties. Ook worden de nieuwe routes ontworpen in de komende jaren. Zodra die er zijn, wordt duidelijk wat de effecten zijn per regio.