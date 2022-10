Keuzegids: instroom aantal hbo’ers studiejaar 2021 klopte niet

De Keuzegids hbo heeft in de nieuwe editie, die donderdag uitkwam, een fout gemaakt bij het optellen van data over nieuwe studenten in het studiejaar 2021. De instroom is in vergelijking met vorig jaar niet gestegen, maar stabiel gebleven, aldus de Keuzegids.

De Keuzegids had vermeld dat het totale aantal ingeschreven hbo-studenten het afgelopen studiejaar met bijna een derde was gestegen ten opzichte van 2020. Dat blijkt nu niet te kloppen.

“Na de publicatie van het persbericht bij de Keuzegids hbo is gebleken dat de gepubliceerde cijfers abusievelijk geen rekening houden met de zijinstromers van 2021. Hierdoor is een vertekend beeld ontstaan: er is geen significante groei van nieuwe starters. De conclusie is dan ook dat de instroom in vergelijking met vorig jaar niet is gestegen, maar stabiel is gebleven”, stelt de Keuzegids in een verklaring.

De instroomdata komen van de Vereniging Hogescholen, die met Keuzegids contact opnam na publicatie van het persbericht donderdag. “Zij zagen niet dezelfde cijfers”, aldus de Keuzegids-woordvoerster. Volgens haar is er sprake van een “menselijke fout”. “Er is niet dezelfde selectie toegepast voor het genereren van de data als het jaar ervoor. We werken zo zorgvuldig mogelijk. Dit kan helaas iedereen gebeuren. Het is vervelend dat hierdoor een verkeerde conclusie is getrokken. Een fout nemen we op in het erratum waar mensen bij kunnen via de QR-code op de achterkant van de gids”, aldus de woordvoerster.

De Keuzegids is een onafhankelijke consumentengids voor opleidingen in het mbo, hbo en de universiteit. Kansen op de arbeidsmarkt, verschillen tussen hbo-instellingen en de tevredenheid van studenten zijn vaste onderdelen. De Keuzegids is voortgekomen uit de Stichting Hoger Onderwijs Persbureau (HOP), opgericht in 1988, die ranglijsten voor onderwijsopleidingen opstelde.