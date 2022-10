Maatregelen tegen overlast door asielzoekers bij Zoutkamp

De Groningse gemeente Het Hogeland neemt na overleg met bewoners en ondernemers maatregelen tegen de overlast die een kleine groep asielzoekers van de noodopvanglocatie De Marnewaard bij Zoutkamp veroorzaakt. Zo gaan handhavers na meerdere incidenten vaker toezicht houden bij de supermarkt in Zoutkamp, dat deel uitmaakt van gemeente Het Hogeland.

De opvang in De Marnewaard is in september in gebruik genomen en is speciaal bedoeld als ‘wachtkamer’ voor asielzoekers die nog moeten worden geregistreerd, maar voor wie in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek is. Een gemeentewoordvoerster zegt dat de overlast door bewoners van De Marnewaard sinds kort is toegenomen, onder meer in de supermarkt in Zoutkamp. “Daarom gaan boa’s tijdens de piekuren toezicht houden bij de winkel. Ook bekijken we of Arabisch sprekende vrijwilligers kunnen worden ingezet. Er is immers een taalbarrière tussen asielzoekers en winkelpersoneel.”

Daan Oostindiën van Dorpsbelangen Zoutkamp stelt dat er een kleine groep is die “stevige overlast” veroorzaakt en het voor de rest verpest. “Daarbij moet je onder meer denken aan mensen die in het openbaar hun behoefte doen en ’s nachts buiten rondhangen. Ook gaat het om woninginbraken en vernielingen op een boot.”

De gemeentewoordvoerster laat weten dat wordt bekeken of er dixi’s kunnen worden neergezet voor asielzoekers die vanuit de noodopvanglocatie op pad zijn. “Ook onderzoeken we of we met behulp van beeldmateriaal kunnen gaan voorlichten hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Zo kan je bijvoorbeeld duidelijk maken dat het niet de bedoeling is lege blikjes in de berm te gooien.”

Oostindiën hoopt dat de overlast snel minder wordt. Hij maakt zich zorgen dat inwoners van Zoutkamp het recht in eigen hand gaan nemen. “Dat is slecht voor het dorp en slecht voor de mensen in De Marnewaard.”