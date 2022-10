Minister De Jonge besluit toch tot uitstel Omgevingswet, tot juli

Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) stelt de invoering van de Omgevingswet toch uit, tot juli volgend jaar. Hij heeft lang vastgehouden aan invoering van de wet per 1 januari 2023, maar vindt het toch onverantwoord om aan die datum vast te houden, heeft hij aan de Tweede Kamer laten weten.

Directe aanleiding voor zijn besluit is het uiterst kritische rapport van het Adviescollege ICT-toetsing, dat op verzoek van de Eerste Kamer is opgesteld. Het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) – cruciaal voor de uitvoering van de wet – kent nog “forse beperkingen” die tot risico’s leiden als de wet op 1 januari wordt ingevoerd, stelt het Adviescollege in zijn maandag gepubliceerde advies. Het spreekt zich weliswaar niet uit over een datum van inwerkingtreding, maar tussen de regels door is te lezen dat het college invoering per 1 januari onverantwoord vindt.

De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten en ruim honderd regels en regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Daardoor moet het voor burgers en bedrijven makkelijker worden om een vergunning aan te vragen en voor gemeenten om die vergunning sneller te kunnen verlenen. De wet is in 2015 aangenomen in de Tweede Kamer en in 2016 door de Eerste Kamer. De invoering ervan is al vier keer uitgesteld.