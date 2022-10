Opgepakte supporters rond duel PSV – FC Zürich weer vrij

Van de vijf mensen die donderdagavond werden aangehouden rond de voetbalwedstrijd van PSV tegen FC Zürich in Eindhoven zit niemand meer vast. Dat meldt de politie vrijdag.

Voorafgaand aan het duel was het onrustig op de Markt in Eindhoven. Supporters gooiden onder meer met meubilair van horecagelegenheden en zochten de confrontatie met de politie. Drie agenten raakten lichtgewond. De Mobiele Eenheid greep in en bracht de rust weer terug. Vier supporters van FC Zürich werden aangehouden voor openbare ordeverstoring.

Tijdens de wedstrijd werd verder nog een PSV-supporter buiten het stadion aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.