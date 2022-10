Opnieuw medewerkers tbs-instelling Oostvaarderskliniek geschorst

Bij de tbs-instelling Oostvaarderskliniek in Almere zijn vier medewerkers geschorst vanwege signalen van mogelijke integriteitsschendingen. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt vrijdag bericht hierover van De Telegraaf. De kliniek werd eind september door minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) onder curatele gesteld van de DJI vanwege “zeer ernstige” integriteitsschendingen.

Er kwam al naar buiten dat een medewerker was ontslagen die een patiënte van de kliniek gedwongen zou hebben tot seksuele handelingen. Weerwind meldde vorige maand dat een leidinggevende op non-actief was gesteld “vanwege signalen over grensoverschrijdend gedrag richting verschillende medewerkers”. Verder is een medewerker ontslagen vanwege een seksuele relatie met een tbs-gestelde. Ook een stagiair moest vertrekken omdat die een relatie was begonnen met een tbs’er.

“De DJI heeft in de Kamerbrief van twee weken geleden gemeld dat momenteel alle signalen van mogelijke integriteitsschendingen onderzocht en waar nodig opgevolgd worden. Het schorsen van medewerkers kan daar een gevolg van zijn”, aldus de woordvoerster.

Volgens De Telegraaf zijn de recent geschorste personen een programmamanager, een sociotherapeut en twee beveiligers. De DJI kan dat niet bevestigen en evenmin of er een strafrechtelijk onderzoek naar de vier wordt ingesteld. “Zoals bekend heeft de kliniek onderzoeken aangekondigd”, aldus de woordvoerder. Meer schorsingen bij de kliniek worden niet uitgesloten.