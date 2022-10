Raad van Cultuur: motie over toekomst publiek bestel goed nieuws

De Raad voor Cultuur noemt het “goed nieuws” dat de Tweede Kamer dinsdag een motie heeft aangenomen waarin staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) wordt verzocht om de toekomst van het omroepbestel breder te onderzoeken. Dat laat het belangrijkste adviesorgaan voor de Nederlandse regering op het gebied van kunst, cultuur en media vrijdag weten. Sinds het toetreden van omroep Ongehoord Nederland (ON) is de discussie over de toekomst van het bestel aangezwollen.

“Deze discussie zit al een aantal jaar vast, maar nu we zien dan toch het begin van een beweging naar een meer toekomstbestendig omroepbestel”, zegt voorzitter Kristel Baele. “Dat is goed nieuws, omdat de publieke omroep voor een belangrijke waarde in onze samenleving staat.”

Een adviescollege is voor Uslu al bezig na te denken aan welke voorwaarden omroepen in de toekomst zouden moeten voldoen om toe te treden tot het bestel. Maar de Kamer wil nu dat de taak van het adviescollege breder wordt en dat men gaat nadenken over de toekomst van de publieke omroep. Uslu heeft beloofd te overleggen met het adviescollege over een breder advies.

De staatssecretaris liet eerder weten niet achter de motie te staan, omdat zij niet wil “verzanden in grotere discussies”. De NPO en het College van Omroepen lieten dinsdag weten geen reactie te hebben op de aangenomen motie. Het Commissariaat voor de Media is daarentegen “blij” dat de Kamer de motie heeft aangenomen.

Sinds Ongehoord Nederland (ON) is toegetreden tot de publieke omroep is er veel discussie over het omroepbestel. De omroep kreeg in juli een sanctie opgelegd van de NPO nadat de Ombudsman van de publieke omroep stelde dat ON zich niet houdt aan de geldende journalistieke code.