Tientallen boze klanten Eneco steken nota in brand bij kantoor

Enkele tientallen klanten van Eneco die boos zijn over hun hoge energierekening en voorschotbedrag hebben vrijdag demonstratief hun factuur in brand gestoken bij het hoofdkantoor van de energieleverancier in Rotterdam.

De actie was op touw gezet door Bianca Wagt, die op sociale media de oproep deed om rekeningen te verbranden. De boze klanten vinden dat de sterk gestegen energierekeningen schril afsteken bij de in hun ogen exorbitante winst van ruim 200 miljoen euro die Eneco vorig jaar boekte.

De organisatoren overhandigden een brief met een aantal eisen aan een vertegenwoordiger van Eneco die daarvoor naar buiten was gekomen. Hij beloofde dat het energiebedrijf de brief aandachtig gaat lezen en beantwoorden en dat het bedrijf in contact zal blijven met de actievoerders.

De betogers willen onder meer dat Eneco “het verlies van de gestegen energieprijzen op zich neemt en niet afwentelt op de klanten die soms drie keer meer voor energie betalen dan vorig jaar”. Ook moeten de incassotrajecten worden stopgezet, moet er sneller geanticipeerd worden op de lagere inkoopprijzen en willen ze dat energiebedrijven zich meer inspannen om de btw-verlaging op energie door het kabinet permanent te maken. Nu wordt die per 1 januari verhoogd van 9 naar de oorspronkelijke 21 procent.

Uit het oogpunt van veiligheid werd al van tevoren besloten de facturen niet bij de voordeur, maar op de openbare weg in brand te steken. De politie was op de hoogte gebracht van de actie en was aanwezig bij het protest dat zonder incidenten verliep.

Wagt was niet teleurgesteld over het relatief kleine aantal actievoerders dat was komen opdagen. “Integendeel. We zijn hier gaan staan om een voorbeeld te stellen aan miljoenen mensen in Nederland die met dit probleem kampen.” Ze sluit niet uit dat er meer acties zullen volgen op de stoep van andere grote energieleveranciers.

De bijeenkomst was geïnspireerd op acties in het Verenigd Koninkrijk, waar al eerder een vergelijkbaar protest was.