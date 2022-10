Van der Wal: plan piekbelasters van Remkes heel ambitieus

“Een heel ambitieus stukje tekst in het rapport van Remkes.” Zo noemt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) het voorstel van Johan Remkes om de stikstofuitstoot van de vijfhonderd tot zeshonderd grootste stikstofvervuilers onder de boeren, de zogenoemde piekbelasters, binnen een jaar te beĆ«indigen.

In een gesprek met de Tweede Kamer drong Remkes donderdag nog aan om haast te maken met de aanpak van de piekbelasters. Hij deed in de Kamer verder de oproep om het debat over de aanpak van de stikstofuitstoot vooral op “rustige toon” te voeren.

Het kabinet komt vrijdag met een reactie op hoofdlijnen op het rapport van de ‘onafhankelijke gespreksleider’. Het rapport van Remkes vraagt nog om “heel veel uitwerking”, aldus de bewindsvrouw voor aanvang van de ministerraad. Er moet ook nog een definitie komen van wat een piekbelaster is.

Eerder deze week bleek uit een ledenraadpleging van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland dat zij het rapport van Remkes een krappe voldoende geven. De termijn van een jaar om piekbelasters aan te pakken zien de leden als onhaalbaar. Van der Wal noemt de uitslag van de ledenraadpleging een “mooi vertrekpunt om samen verder te gaan”.