Verdachte Pool in zaak Peter R. de Vries blijft vastzitten

De 30-jarige man die vorige maand werd aangehouden in Polen op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries en deze week aan Nederland is overgeleverd, blijft veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam vrijdag besloten.

De man werd op 26 september aangehouden door de Poolse politie en kwam woensdagavond naar Nederland. Hij wordt ervan verdacht te hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. De man is medeplichtigheid aan moord met terroristisch oogmerk ten laste gelegd. Verder zit hij vast voor vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij.

De Poolse verdachte woonde ten tijde van de aanslag in Rotterdam. Hij wordt samen met drie anderen verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op de misdaadverslaggever. De andere drie mannen waren al eerder aangehouden en moesten donderdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. De volgende, voorbereidende zitting waarin alle vier worden verwacht, is op 6 januari gepland.

De vermoedelijke schutter en chauffeur konden vorig jaar direct na de aanslag worden opgepakt. Tegen hen is een levenslange gevangenisstraf geƫist.