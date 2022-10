Omgeving rond het Catshuis afgezet wegens ‘verdachte situatie’

De omgeving rond het Catshuis in Den Haag is zaterdagmiddag afgezet wegens “een verdachte situatie”, laat de politie weten. Wat de aard van de dreiging is in de buurt van de ambtswoning van premier Mark Rutte is niet duidelijk.

De politie zou massaal aanwezig zijn en de omgeving van de Johan de Wittlaan en Adriaan Goekooplaan zou zijn afgezet. Zowel voetgangers als verkeer kunnen het gebied niet in, meldt Omroep West.

Vervoerder HTM meldt “op last van bevoegd gezag” dat bus 28 bij het Statenplein, in de buurt van het Catshuis, omrijdt.

De politie kon geen verdere informatie geven over de situatie. Het Catshuis is de ambtswoning van de premier, die geldt als representatieve ontvangstruimte voor het kabinet. Het wordt gebruikt voor officiƫle gelegenheden, de premier woont ergens anders.