Twee levende orka’s aangespoeld bij Cadzand

Op het strand bij de Zeeuwse badplaats Cadzand zijn zaterdag twee orka’s aangespoeld, meldt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Een van de twee dieren vond zelf de weg terug naar zee, de andere is door de KNRM geholpen. Een van de orka’s is echter ongeveer anderhalve kilometer verderop opnieuw in de problemen geraakt.

SOS Dolfijn noemt de situatie zorgelijk.

Het komt zeer zelden voor dat levende orka’s aanspoelen in Nederland. De laatste orka waarbij ingrijpen nodig bleek, was Morgan, die in 2010 sterk verzwakt uit de Waddenzee bij Lauwersoog werd gehaald. Morgan verbleef bijna anderhalf jaar in het Dolfinarium in Harderwijk voordat ze in het Spaanse attractiepark Loro Parque op Tenerife werd geplaatst.