Aangespoelde orka bij Cadzand overleden

De levende orka die zaterdag is aangespoeld op het strand bij de Zeeuwse badplaats Cadzand is overleden, meldt SOS Dolfijn even voor middernacht. “Na een korte doodstrijd is ze ingeslapen op het strand. SOS Dolfijn is alle hulpverleners ontzettend dankbaar. Ook dank voor alle lieve berichten en medeleven”, twittert de organisatie.

Eerder zaterdag brachten de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en SOS Dolfijn naar buiten dat het beest levend was aangespoeld. Het dier werd door de KNRM terug naar open zee geholpen, maar spoelde ongeveer een uur later opnieuw aan. SOS Dolfijn noemde de situatie toen zorgelijk.

Een woordvoerder van SOS Dolfijn legde uit dat het “geen goed teken is” dat het dier weer vast is komen te zitten. Er werd gekeken hoe er het beste geholpen kon worden. De KNRM legde uit dat de orka ondertussen nat wordt gehouden.

Het gaat volgens SOS Dolfijn om een dier van zo’n 5,5 meter groot. Orka’s zijn de grootste dolfijnachtigen en kunnen “tot een ruime 9 meter groot worden”, aldus SOS Dolfijn.

Eerder maakte de KNRM melding van twee aangespoelde orka’s, waarvan er eentje op eigen kracht naar open zee zou zijn gegaan, maar het is onduidelijk of dit dier alleen is waargenomen voor de kust of dat deze tweede orka ook daadwerkelijk op het strand terecht is gekomen.

Behalve reddingsorganisaties was ook burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis, waar Cadzand onder valt, aanwezig op het strand. Op Twitter bedankt Vermue de lokale afdeling van de KNRM voor de inzet bij de reddingsactie.

Het komt zeer zelden voor dat een levende orka aanspoelt in Nederland. De laatste orka waarbij ingrijpen nodig bleek, was Morgan, die in 2010 sterk verzwakt uit de Waddenzee bij Lauwersoog werd gehaald. Morgan verbleef bijna anderhalf jaar in het Dolfinarium in Harderwijk voordat ze in het Spaanse attractiepark Loro Parque op Tenerife werd geplaatst.