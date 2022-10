Arrestaties in El Salvador om moord op Nederlandse journalisten

Een rechter in het Centraal-Amerikaanse El Salvador heeft twee voormalige legerofficieren laten aanhouden en om de uitlevering van een derde gevraagd in verband met de moord op vier Nederlandse journalisten in 1982.

Op bevel van de rechter in Chalatenango zijn volgens mediaberichten nu een voormalige politiechef, Francisco Antonio Morán, en ex-minister van Defensie José Guillermo García aangehouden in de hoofdstad San Salvador. Een hoofdverdachte die de rechter wil laten aanhouden is ex-kolonel Mario Adalberto Reyes Mena, maar die woont al jaren in de VS. Media melden dat de twee aangehouden ex-officieren maandag op een zitting in Dulce Nombre de María worden voorgeleid. De rechter zal dan formeel op internationaal niveau om Reyes Mena’s arrestatie en uitlevering vragen.

De journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag en Joop Willemsen werden in maart 1982 in Chalatengango om het leven gebracht door een speciale militaire eenheid. Het land verkeerde destijds in burgeroorlog. Activisten proberen al heel lang de verantwoordelijken voor de rechter te krijgen. De directe verantwoordelijken voor de hinderlaag waar de vier Nederlanders de dood vonden, de legerleider en de commandant van de betrokken infanterie-eenheid, leven volgens Salvadoraanse media niet meer. In het door zeer gewelddadige misdaad geplaagde El Salvador worden jaarlijks minstens 2000 moorden gepleegd en is de justitie overbelast.

De vier journalisten van de IKON liepen in een hinderlaag die was georganiseerd en uitgevoerd door een plaatselijke commandant van een bataljon van een speciale legereenheid, de BIRI (Infanteriebataljon voor Onmiddellijke Reactie), sergeant Mario Canizales. Die zou volgens eerder onderzoek het bevel om het bloedbad aan te richten van Reyes Mena hebben gehad. Aan de top van de strijdkrachten stond generaal Rafael Flores Lima, die chef was van de generale staf van de strijdkrachten. Canizales en Flores Lima leven niet meer volgens de plaatselijke media.

Een nabestaande reageert verheugd op de ontwikkelingen. “Eindelijk gerechtigheid”, twittert Sonja ter Laag. “Na 40 jaar zijn er 2 arrestaties verricht. Voor de hoofdverdachte Reyes Mena loopt nog een uitleveringsprocedure. Als zus van Hans ter Laag, die nog maar 25 was toen hij vermoord werd, ben ik ontzettend blij!”