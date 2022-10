Buitenlandse Zaken bezorgd over brand Evin-gevangenis Iran

Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van “zorgwekkende berichten” over de brand in de Evin-gevangenis in Iran. Het is onduidelijk of een Nederlandse die door het Iraanse regime is gearresteerd ook hier gevangen zit. Hierover heeft het ministerie “geen formele bevestiging” ontvangen van de autoriteiten.

De Evin-gevangenis is berucht. Veel mensen die zijn opgepakt vanwege de grootschalige demonstraties tegen het vrouwonvriendelijke regime in Teheran zitten naar verluidt in deze gevangenis.

Over de Nederlander die is opgepakt, is niet veel bekend. Nederland heeft alleen de bevestiging gekregen dat er een Nederlander is gearresteerd vanwege de protesten. Dit zou eind september zijn gebeurd, zo werd eerder al bekend. Iran heeft nog steeds geen consulaire toegang verleend.

De Nederlandse ambassade heeft sinds zaterdagavond, toen de brand uitbrak, contact gezocht met de Iraanse autoriteiten. “Ook met de Iraanse ambassadeur in Den Haag is contact geweest”, benadrukt het ministerie.

“Nederland roept Iran zowel in de bilaterale contacten als in multilateraal verband steeds op om de mensenrechten van vreedzame demonstranten en die van gevangenen te respecteren.”