Dode door schietpartij in Dordrecht

Door een schietpartij in Dordrecht is in de nacht van zaterdag op zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde rond 00.30 uur op het Van Oldenbarneveltplein. Agenten zijn op zoek naar de dader. Een politiewoordvoerster laat weten dat er onderzoek is ingesteld naar de toedracht van het schietincident. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Rijnmond meldt dat het slachtoffer in een auto zou hebben gezeten. Getuigen zeggen tegen de regionale zender dat in de wagen meerdere kogelinslagen te zien zijn. Volgens buurtbewoners is er meerdere keren geschoten.