Dodelijk slachtoffer schietpartij Dordrecht is 36-jarige man

Het dodelijke slachtoffer van de schietpartij in Dordrecht in de nacht van zaterdag op zondag is de 36-jarige Remsley Eisden uit Dordrecht. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Het incident gebeurde in de Van den Tempelstraat. Het slachtoffer zat daar in een geparkeerde personenauto toen hij onder vuur werd genomen. Hij stierf ter plekke aan zijn verwondingen. De dader of daders gingen er vandoor.

Bij het incident werden meerdere schoten gelost. De politie heeft een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet. Bij de plaats van het incident is een buurt- en forensisch onderzoek gestart. Daarbij zijn meerdere kogelhulzen in beslag genomen.

Burgemeester Wouter Kolff laat weten het nabijgelegen cafĂ© Bagatelle III voor zeker twee weken te sluiten, mede op verzoek van de politie. “Dit is een heftig incident, waarbij iemand om het leven is gebracht. Ik leef mee met iedereen die dit verlies moet dragen.”