Grote opkomst bij protest op de Dam tegen Iraans regime

Op de Dam in Amsterdam is zondag een protest georganiseerd om vrouwen in Iran te steunen. Zeker duizend mensen kwamen op de manifestatie af. Volgens het Azadi Collectief, dat het protest organiseerde, waren het er zelfs ruim tweeduizend.

Het Azadi Collectief is een actiegroep bestaande uit voornamelijk Koerdische, Iraanse en Afghaanse Nederlanders. “Collectief zijn wij getuige van meer dan 40 jaar aan mensenrechtenschendingen in ons land van herkomst”, schrijft de organisatie. Met de demonstratie wil het collectief ook een ode aan het gezamenlijke erfgoed en de cultuur brengen, legt een woordvoerder uit. Onder anderen de Nederlands-Koerdische zangeres Naaz trad op.

De demonstranten hebben Iraanse en Koerdische vlaggen bij zich en protestborden met daarop teksten als ‘Free Iran’ en ‘Who Run Iran? Girls!’. Ook de van oorsprong Koerdische slogan ‘Woman, Life, Freedom’ komt veelvuldig terug.

Na de dood van de 22-jarige studente Mahsa Amini vorige maand wordt er in Iran dagelijks gedemonstreerd voor meer vrijheid en gelijke rechten. Amini stierf nadat ze was gearresteerd omdat ze volgens de religieuze politie haar hoofd niet goed had bedekt. De vrouw zou in hechtenis zijn mishandeld. De Iraanse regering pakt betogers hard aan.