Twee gewonden door schietpartij vlakbij Centraal Station Amsterdam

Door een schietpartij op de De Ruijterkade, vlakbij het Centraal Station in Amsterdam, zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee gewonden gevallen. Ze zijn met onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, laat een politiewoordvoerder weten.

Het incident gebeurde rond 01.00 uur. Onduidelijk is of het om een of meerdere schutters ging. Omdat gevreesd werd dat die richting het Centraal Station zouden zijn gevlucht werd een deel van het station afgezet. De NOS meldt dat meerdere mensen getuige waren van het schieten. Reizigers die aanwezig waren op het station zouden volgens de NOS hun reis niet hebben kunnen vervolgen vanwege de afzetting.