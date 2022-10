Veiligheidsberaad: asieldeal voor 2023 ‘niet realistisch’

Volgens het Veiligheidsberaad is het “niet realistisch” dat het COA de opvang van asielzoekers per 1 januari overneemt. Het beraad “is nog in overleg” met staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) over de asielcrisis, aldus een woordvoerster.

Zaterdag werd bekend dat die crisis nog niet voor het einde van dit jaar is opgelost. Voor 2023 moeten gemeenten 51.000 plekken beschikbaar hebben voor het COA, zo is in de asieldeal van eind augustus tussen kabinet en gemeenten afgesproken. Uit de stukken van het COA blijkt dat die aantallen niet worden gehaald. Ook volgend jaar zal daarmee crisisnoodopvang nodig blijven.

Dat is ook voor het beraad duidelijk, laat een woordvoerster weten. “Er is personele krapte bij het COA, alternatieve COA-locaties lijken onvoldoende aanwezig en bovendien is de gewenste wet die elke gemeente verantwoordelijk maakt voor opvang er nog niet.”

Zondag meldde RTL Nieuws dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad “klaar” zijn met “de traagheid van staatssecretaris Van der Burg”. Daar wil een woordvoerster van het beraad niet op ingaan. Maandag wordt het asielbeleid opnieuw besproken met Van der Burg.

Het Veiligheidsberaad dringt al langer aan op structurele oplossingen voor de asielcrisis. “Wij moeten niet blijven doormodderen”, zei burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het beraad Hubert Bruls eerder.