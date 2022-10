Vogelgriep op kalkoenenbedrijf in Limburgse Ospel

Op een kalkoenenbedrijf in het Limburgse Ospel is vogelgriep vastgesteld, zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zondag. Circa 23.850 kalkoenen zullen worden gedood om verspreiding te voorkomen.

In een zone van 1 kilometer rondom het bedrijf liggen nog vijf andere pluimveebedrijven, waarvan er drie leeg staan. De twee overige worden uit voorzorg geruimd om verspreiding naar omliggende bedrijven te voorkomen. Het besmette bedrijf ligt in ‘pluimveedicht gebied’ aldus het ministerie. “Wanneer er niet preventief geruimd wordt, kan de besmetting zich in dit gebied snel naar omliggende bedrijven verspreiden”, zo luidt het.

In een zone van 3 kilometer rondom het bedrijf liggen 28 andere pluimveebedrijven. Die worden gescreend op vogelgriep en de komende twee weken intensief gemonitord. In een straal van 10 kilometer rondom het getroffen bedrijf liggen 110 andere bedrijven met pluimvee. In dit gebied geldt per direct een vervoersverbod.

Sinds begin oktober geld voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten vanwege het hoge aantal besmettingen met vogelgriep. Afgelopen vrijdag werd bekendgemaakt dat ongeveer 80.000 vleeskuikens op een bedrijf in Friesland geruimd zouden worden, nadat daar vogelgriep werd vastgesteld.