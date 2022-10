Aanhoudingen tijdens grote politieactie om drugsonderzoek

De politie heeft maandagochtend mensen aangehouden tijdens een grote politieactie op tientallen locaties, samen met de FIOD en de Belastingdienst. De actie, waarvan de grootste in Eindhoven is, heeft te maken met een drugsonderzoek. Er vinden onder meer doorzoekingen plaats op drie woonwagenkampen in Eindhoven.

De politie spreekt van een onderzoek naar de grootschalige productie van en handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel vermogen.

Hoeveel mensen er zijn aangehouden, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. In Eindhoven zijn er doorzoekingen op de Heezerweg, Castiliƫlaan en Brestlaan. Het woonwagenkamp op de Heezerweg wordt ontruimd. Mensen moeten het terrein en het bosgebied daaromheen verlaten vanwege een ordemaatregel van de rechter-commissaris, legt de woordvoerder uit. Het gebied is afgesloten vanwege het onderzoek.

Volgens de politie doen er ruim duizend agenten, opsporingsambtenaren en specialisten van defensie mee aan het onderzoek op verschillende locaties.