Aantal opgenomen mensen met corona stijgt tot ruim 1200

Ziekenhuizen behandelen momenteel 1211 mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds 15 april, iets meer dan zes maanden geleden.

Op zaterdagen, zondagen en feestdagen werkt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) de ziekenhuiscijfers niet bij. Afgelopen vrijdag stond de teller op in totaal 1094 opgenomen mensen. Dat betekent dat er in het weekeinde 117 mensen meer zijn opgenomen dan er het ziekenhuis hebben verlaten. Die toename is kleiner dan de twee voorgaande weekeindes.

Ongeveer een maand geleden behandelden ziekenhuizen iets meer dan 400 positief geteste mensen. De totale bezetting is dus in een paar weken tijd bijna verdrievoudigd. Vooral verpleegafdelingen hebben het veel drukker gekregen.

De cijfers van het LCPS maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidskwalen hadden en toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert dat onderscheid wel en ziet daadwerkelijk meer opnames door corona. Het instituut zegt dat de najaarsgolf is begonnen.

In de afgelopen dag zijn 187 positief geteste mensen nieuw opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is de grootste instroom sinds 2 april.

Precies een jaar geleden, op 17 oktober 2021, behandelden ziekenhuizen 553 coronapatiënten. Dat is minder dan de helft van de huidige bezetting. Ongeveer een maand later, half november vorig jaar, was dat aantal gestegen tot boven de 2000. Begin december piekte de golf bij meer dan 2800 opgenomen coronapatiënten.

Intensive cares hadden het toen echter veel drukker dan nu. Een jaar geleden lagen daar 142 mensen, nu 45. Sinds afgelopen april is het aantal coronapatiënten op de intensive cares niet meer boven de honderd uitgekomen.