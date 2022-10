Actiegroepen: ruimte 70.000 huizen bij schrappen Lelystad Airport

Als het kabinet definitief een streep haalt door de komst van vakantievliegveld Lelystad Airport, levert dat stikstofruimte op voor de bouw van 70.000 woningen per jaar. Dat hebben de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) berekend aan de hand van cijfers van het regionale vliegveld. Volgens SATL staat Lelystad Airport op plaats 20 in de top 100 van piekbelasters. De regionale luchthaven zal bovendien nog stijgen op die lijst, want een deel van de berekeningen deugt niet en wordt overgedaan.

SATL vertegenwoordigt 25 actiegroepen uit vijf provincies die tegen de uitbreiding van Lelystad Airport zijn. Lelystad zou 45.000 vakantievluchten van het overbelaste Schiphol moeten gaan overnemen. Bij burgers en overheden leven echter zeer veel bezwaren tegen het laagvliegen en de natuur- en milieubelasting die dan ontstaat. Deskundigen van SATL hebben in de loop der jaren al diverse malen (reken)fouten in de overheidsplannen rond Lelystad Airport ontdekt. Zo onderzoekt het Openbaar Ministerie momenteel of er opzettelijk is gesjoemeld met stikstofberekeningen van het vliegveld.

SATL noemt het onverteerbaar dat boeren zich door de stikstofcrisis in hun bestaan bedreigd weten, terwijl het ministerie van Infrastructuur tegelijkertijd doorgaat met het bedenken van manieren om Lelystad Airport te kunnen openen. Zo zou Schiphol gaan inkrimpen en daardoor minder stikstof uitstoten, maar dat is “een waterbedeffect” als Lelystad tegelijkertijd uitbreidt, aldus SATL. De actiegroep zegt maandag in een brief aan de ministers Christianne van der Wal (Stikstof) en Marc Harbers (Infrastructuur) desnoods opnieuw naar de rechter te zullen stappen.