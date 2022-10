D66: geen energiesteun voor vervuilend bedrijf zonder toekomst

D66 wil alleen compensatie voor de hoge energieprijzen verstrekken aan een vervuilend bedrijf als dat een duurzame toekomst heeft in Nederland, óf als het belangrijk is voor de strategische onafhankelijkheid van Nederland of van Europa. Het kabinet moet een duidelijke visie hierover neerzetten en scherpe keuzes maken, vindt D66-Tweede Kamerlid Raoul Boucke.

Hij pleit ervoor dat het kabinet snel duidelijk maakt voor welke vervuilende bedrijven in de toekomst nog plek is in Nederland. Zij verdienen “een plekje vooraan in de rij” bij de aanpak van de verduurzaming van de industrie waar het kabinet naartoe wil en miljarden euro’s voor vrijmaakt. “De overheid moet hierin niet meer afwachten, maar de leiding nemen”, aldus de D66’er, die vindt dat Nederland “te veel vervuilende industrie heeft die ook nog eens enorm veel energie verbruikt”.

Boucke verwacht dat vervuilende bedrijven straks ook aankloppen bij de overheid, omdat ze in financiële nood komen door de hoge energiekosten. Juist daarom is het volgens Boucke belangrijk om eerst te kijken welke bedrijven onhoudbaar zijn “in het duurzame Nederland van 2050” vanwege hun te grote uitstoot van onder meer CO2 en stikstof. Op die manier “weten we zeker dat belastinggeld zinvol wordt uitgegeven”. Bovendien weten bedrijven, netbeheerders en overheden dan ook waar ze aan toe zijn, aldus D66.

De industrie is voor bijna 32 procent verantwoordelijk voor de totale uitstoot van CO2 in Nederland.