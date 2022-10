Grote brand in historisch centrum Gorinchem

In een winkelstraat in het historische centrum van het Zuid-Hollandse Gorinchem woedt sinds zondagavond een zeer grote brand. De brand is volgens de veiligheidsregio ontstaan in een restaurant aan de Westwagenstraat. Alle bezoekers zouden buiten zijn. Twee mensen zijn uit het pand gehaald en worden volgens een woordvoerder behandeld vanwege rookinhalatie. Ook twee honden zijn gered.

De bewoners van omliggende panden zijn geĆ«vacueerd en worden indien nodig opgevangen. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. “Op dit moment proberen we de brand te lokaliseren. Die bevindt zich in de vloeren en is daardoor lastig te bestrijden”, aldus de woordvoerder.

Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan en de oorzaak wordt onderzocht. Mensen die last hebben van de rook worden aangeraden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.