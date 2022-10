Brand in shoarmazaak Haarlem onder controle

De grote brand die maandagochtend woedde in een shoarmazaak in Haarlem is onder controle. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, en één persoon is met nog onbekende verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd, zo laat een woordvoerder van de brandweer weten.

De brand brak rond 11.30 uur uit in de zaak op de kruising van de Nagtzaamstraat en de Teding van Berkhoutstraat in de Amsterdamsewijk in Haarlem-Oost. Op dat moment waren er drie mensen aanwezig in het pand. Een van hen moest met een ladderwagen van de zolder worden gehaald.

De brandweer schaalde snel op, omdat het pand in een dichtbevolkte woonwijk ligt met oude huizen. Het vuur is niet overgeslagen naar naastgelegen woningen. De shoarmazaak zelf heeft flinke schade opgelopen.

De politie en brandweer onderzoeken samen nog hoe de brand heeft kunnen ontstaan.