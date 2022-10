Kamervoorzitter: maatregelen genomen tegen hoge werkdruk

In de Tweede Kamer zijn maatregelen genomen om de hoge werkdruk te verminderen, aldus Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zij reageert daarmee op GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet die zondag haar zorgen uitte over de werkdruk in de Kamer en de gezondheidsproblemen die dat tot gevolg heeft.

Eind vorige week werd bekend dat VVD’er Ockje Tellegen de Kamer definitief verlaat vanwege een burn-out. Eerder in die week meldde fractieleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren zich tot medio januari ziek. Ze is overbelast. Een paar jaar terug had ze ook al last van een burn-out.

Ellemeet schreef op Twitter over het uitvallen van Tellegen dat veel meer Kamerleden met problemen kampen. “Dit is slechts het topje van de ijsberg. Zo veel collega’s hebben gezondheidsproblemen. Slapen slecht, ervaren veel stress, hebben last van fysieke klachten”, aldus het Kamerlid. Ze wees daarbij op lange werkdagen en beperkte ondersteuning.

Om die werkdruk te verminderen worden de aanbeveling van de Werkgroep-Van der Staaij uitgevoerd, laat Bergkamp weten. “De Kamer heeft inmiddels bedrijfszorg voor Kamerleden, er is extra ondersteuning voor Kamerleden die zaken willen onderzoeken en extra ondersteuning voor de commissies”, aldus de Kamervoorzitter.

SGP-leider Kees van der Staaij deed samen met een aantal Kamerleden vorig jaar onderzoek hoe de Tweede Kamer haar controlerende en medewetgevende taken kan versterken, net als haar informatiepositie.

Ook ging Ellemeet in op de “haat, agressie, minachting en beledigingen”, vooral op social media, waarmee Kamerleden te maken hebben. Dat is “wat er echt inhakt”, schrijft ze. Hieraan kan Bergkamp weinig doen: “Daarmee omgaan vereist een olifantshuid of afstand nemen, terwijl je juist als volksvertegenwoordiger in contact wil en moet staan met mensen.”

Al langer zijn de drukke werkzaamheden in de Kamer onderwerp van gesprek. Vorig jaar waren CDA’er Harry van de Molen, D66’er Rens Raemakers en Pieter Omtzigt lang uitgeschakeld. In het vorige kabinet vertrokken ministers Bas van ’t Wout en Bruno Bruins met gezondheidsklachten.