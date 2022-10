OM eist celstraffen tot 10 jaar voor geweld in Mallorcazaak

Tegen de verdachten in de Mallorcazaak zijn maandag celstraffen tot tien jaar geëist voor het fatale uitgaansgeweld dat Carlo Heuvelman het leven kostte. Hoofdverdachte Sanil B (20) hoorde de hoogste straf tegen zich eisen voor het excessieve uitgaansgeweld op het Spaanse eiland Mallorca. Tegen Mees T. (19) en Hein B. (19) zijn celstraffen van acht jaar geëist.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar in de nacht van 13 op 14 juli in elkaar geslagen en verloor het bewustzijn. Hij overleed vier dagen later in het ziekenhuis als gevolg van hersenletsel.

Tegen vijf overige verdachten uit de Hilversumse vriendengroep eisten de officieren van justitie celstraffen variërend van 180 dagen (waarvan een deel voorwaardelijk) tot achttien maanden, en werkstraffen tot 180 uur. Ten aanzien van hen achtte het OM openlijk geweld en in een paar gevallen poging tot doodslag bewezen. Voor de negende verdachte Martijn T. (20) vroeg het Openbaar Ministerie vrijspraak.

Volgens de officier van justitie bevond Carlo Heuvelman zich “op de verkeerde plaats op het verkeerde moment” toen hij zijn agressors tegen het lijf liep. Ze zei dat “het leven in luttele seconden uit het lijf van Carlo is getrapt.” In de ogen van justitie had een vriend van Carlo hetzelfde kunnen overkomen, evenals een slachtoffer dat eerder die avond bij café De Zaak tegen de grond werd geslagen. Over het trappen op hun hoofden zei ze: “Het maakte de verdachten niets uit. Uitschakelen was de enige drijfveer voor hun ongebreidelde agressie.”

Sanil B. (20) reageerde “enorm geschrokken” op de strafeis van tien jaar cel. “De eis is gebaseerd op iets wat ik helemaal niet heb gedaan. Het is gebaseerd op vermoedens en bewuste onwaarheden”, zei Sanil B. Ook Hein B. zei in een reactie dat hij “geschrokken” is.

Sanil B., Mees T. en Hein B. staan in de Mallorcazaak terecht voor doodslag. Van hen heeft Sanil B. het langst in voorarrest gezeten, tot april dit jaar. Hij was volgens de officieren van justitie bij alle incidenten op Mallorca betrokken en is daarmee in hun ogen “de grootste agressor”.

Op zijn schoen is een DNA-spoor van Heuvelman gevonden. Toen zijn schoenen in beslag werden genomen, wilde B. volgens justitie aanvankelijk andere Nike-schoenen aan de politie meegeven. Daarop heeft de agent de schoenenkast achter zijn voordeur doorzocht en nog een paar grijswitte schoenen in beslag genomen. Achteraf in gesprek met een politie-informant zou B. hebben gezegd dat hij baalt dat hij die schoenen niet heeft weggegooid.

Dinsdag gaat het proces verder met de pleidooien van de advocaten.