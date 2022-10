Ravage door aanrijding tussen bus en trein in Brabant

Een bus zonder passagiers is maandagochtend op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom in botsing gekomen met een trein. De buschauffeur is door ambulancepersoneel nagekeken, maar bleek niet gewond. In de trein raakte ook niemand gewond, aldus de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De bus is door de aanrijding helemaal doormidden gebroken. De ravage is volgens de veiligheidsregio enorm. De omgeving van de Marconilaan, waar het ongeluk gebeurde, is afgezet voor verkeer.

NS en ProRail verwachten dat het treinverkeer tussen Roosendaal en Vlissingen tot in de loop van maandagmiddag gestremd zal zijn. Dat betekent voor reizigers een vertraging van minimaal 60 minuten.